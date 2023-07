Tifosi pazzi per Yildiz, lui festeggia: “La prima volta non si scorda mai”

Molte indicazioni ieri sera per il tecnico toscano, che senza Pogba e Vlahovic, ha mandato in campo molti giovani, che hanno riposto molto bene ed hanno dato molte indicazioni al tecnico su quello che potrebbe essere il loro futuro. Ad impressionare, soprattutto i tifosi, è stato Kenan Yildiz, all'esordio con la maglia della prima squadra. Il classe 2005, che si sta mettendo in mostra in ritiro, è entrato ieri sera al 60 minuto al posto di Federico Chiesa, mostrando una grande condizione.