Mercato Juve, Pedullà nella notte: “Offerta ufficiale per…” / News

La Juventus sta lavorando in maniera significativa per provare a risolvere tutti i nodi che riguardano il calciomercato bianconero. Lo abbiamo visto sia per quel che riguarda le entrate che per quel che concerne le uscite. In questo senso possiamo dire che Giuntoli sembra avere le idee molto chiare anche considerando quelli che sono i piani di Massimiliano Allegri che pure, rispetto agli acquisti da fare, non è che abbia dei particolari dubbi.