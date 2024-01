Tiago Pinto svela l’acquisto di Dybala: “Siamo stati intelligenti”

Tiago Pinto , dirigente della Roma , ha detto la sua a The Athletic, parlando anche dell'acquisto di Dybala , ex Juve . Ecco le sue parole: " Dybala ? Penso che siamo stati molto intelligenti a gestire i tempi, perché a fine stagione o inizio mercato eravamo in competizione con altri due club.

Non voglio citarveli, ma la prima delle due non poteva chiudere l'affare, mentre la seconda stava cambiando allenatore. Così abbiamo capito che era il momento: o in quel momento o mai più. Avevamo una settimana per chiudere, penso che si sia lavorato bene, da team: io, la proprietà e il mister, tutti coinvolti.