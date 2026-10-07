La Juventus continua a seguire con attenzione il recupero di Khephren Thuram, fermato dalla condropatia rotulea al ginocchio destro. Dopo l’intervento chirurgico, il centrocampista francese è entrato nella fase riabilitativa e nelle prossime due settimane proseguirà il lavoro in Francia.

Thuram vola in Francia per la riabilitazione

Come riferito da Francesco Cosatti di Sky Sport, Thuram ha lasciato temporaneamente l’Italia per trasferirsi nei dintorni di Lione. Qui sarà seguito per circa quattordici giorni da una struttura medica specializzata, con un programma dedicato soprattutto al recupero fisioterapico.

La scelta è stata concordata con lo staff sanitario della Juventus e rientra in un percorso già programmato per accompagnare il giocatore verso il completo recupero.

La Juventus non vuole accelerare

Il percorso procede quindi con la massima cautela. L'obiettivo del club e del calciatore è evitare qualsiasi forzatura e concentrarsi esclusivamente sulla guarigione completa del ginocchio.

I tempi previsti restano piuttosto lunghi: Thuram dovrebbe tornare pienamente a disposizione soltanto con l'inizio del 2027. La Juventus preferisce non correre rischi e punta a riaverlo in campo nelle migliori condizioni possibili, evitando possibili ricadute.