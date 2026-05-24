Momenti di tensione

A poche ore dal derby tra Torino e Juventus, si sono registrati momenti di tensione nei pressi dello stadio. Alcuni gruppi appartenenti alle due tifoserie sono entrati in contatto in un'area esterna all'impianto sportivo, dando vita a una situazione che ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, durante il confronto tra i sostenitori si è verificato anche un lancio di oggetti tra le due fazioni. La tensione è aumentata rapidamente, spingendo gli agenti presenti sul posto a intervenire per evitare un ulteriore peggioramento della situazione. Le forze di sicurezza hanno operato con tempestività per separare i gruppi coinvolti e ristabilire l'ordine nell'area interessata. Nel corso delle operazioni sono stati utilizzati alcuni fumogeni per favorire il contenimento della situazione e disperdere i partecipanti agli scontri.

L'intervento delle forze dell'ordine

La presenza delle forze dell'ordine attorno allo stadio era stata predisposta già nelle ore precedenti alla partita, considerando l'importanza dell'evento e la storica rivalità tra le due tifoserie. L'intervento degli agenti ha consentito di riportare la calma in tempi brevi. Dopo alcuni minuti, infatti, la situazione è tornata progressivamente sotto controllo e non sono stati segnalati ulteriori episodi di particolare criticità. Le due tifoserie sono state separate e costantemente monitorate dalle autorità, che hanno rafforzato i controlli nelle aree circostanti all'impianto sportivo. L'obiettivo è quello di garantire il regolare svolgimento dell'evento e la sicurezza di tutti i presenti.

Situazione tornata alla normalità

Terminata la fase di tensione, l'afflusso dei tifosi verso lo stadio è proseguito senza particolari problemi. I sostenitori della Juventus hanno continuato a entrare regolarmente nell'impianto, mentre le forze dell'ordine hanno mantenuto alta l'attenzione sugli accessi e sulle strade limitrofe. Anche alcuni residenti e passanti hanno assistito agli episodi da lontano, senza però essere coinvolti direttamente nei momenti di tensione. La viabilità della zona non ha subito conseguenze rilevanti e il traffico è proseguito regolarmente durante le operazioni di sicurezza. Il presidio delle autorità resterà attivo per tutta la durata dell'evento e nelle fasi successive alla partita. Le forze dell'ordine continueranno infatti a monitorare l'area per garantire un deflusso ordinato dei tifosi e prevenire eventuali nuovi episodi di tensione.