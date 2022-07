Juve, Di Maria continua a mandare indizi social: vicina l’ufficialità

Su Instagram continuano i messaggi d'amore verso i bianconeri da parte dell'argentino, che a breve diventerà ufficialmente della Juventus.

redazionejuvenews

Domani prenderà il via la stagione bianconera, con i primi alla Continassa di alcuni giovani e dei giocatori che devono seguire un programma di recupero, come ad esempio Federico Chiesa. Nel frattempo però la Juventussi sta muovendo per rinforzare al meglio la rosa e consegnare a Massimiliano Allegri una squadra in grado di tornare a competere a grandi livelli e, soprattutto vincere, dopo un'annata decisamente deludente. Per questo la dirigenza della Vecchia Signora è molto attiva sul mercato e ha chiuso due colpi molto importanti e di livello internazionale come Paul Pogba e Angel Di Maria. Per entrambi manca l'ufficialità, ma sono già due giocatori della Juve.

L'argentino, in particolare, continua a lanciare segnali in questo senso. Su Instagram infatti la moglie dell'attaccante argentino, Jorgelina Cardoso, ha pubblicato una storia in bianco e nero e due cuori, anche quelli con i colori della Juve. Continuano a susseguirsi insomma i messaggi d'amore social, ma non poi così velati, di Di Maria verso quella che presto potrebbe essere la sua nuova destinazione e stavolta arrivano direttamente da Ibiza, dove il giocatore è in vacanza con la sua famiglia. La storia poi è stata ricondivisa anche dallo stesso Fideo sul suo profilo.

L'accordo con la Juve è totale, si attende ormai solo l'annuncio dopo giorni e giorni di corteggiamento, in cui c'erano stati anche dei dubbi sul suo possibile approdo in bianconero, con l'ex PSG che si era preso diversi giorni per riflettere sulla proposta della Vecchia Signora. Poi invece tutto si è risolto per il meglio e ora manca davvero poco prima di vederlo con la maglia juventina. Intanto Di Maria si gode il relax degli ultimi giorni di vacanza, visti gli impegni che ha avuto con la nazionale argentina. Poi si unirà ai suoi nuovi compagni, pronto a mettere la sua classe a disposizione della Juventus.