Il re del calciomercato, Gianluca Di Marzio, nel corso del suo podcast “Caffè Di Marzio”, ha fatto il punto sulle principali manovre di mercato della Juventus, partendo dal nuovo corso targato Giovanni Carnevali. Noi di Juvenews.eu ne abbiamo ripreso i concetti più interessanti. E soprattutto importanti, per quel che riguarda proprio il mercato. Il primo acquisto ufficiale e formale della sua gestione, ha ricordato il giornalista, è stato quello di Ekhator dal Genoa, arrivato la scorsa settimana. Un’operazione comunque importante, ma non il tipo di colpo che i tifosi bianconeri stanno aspettando con maggiore curiosità.

La sensazione, infatti, è che l’ambiente si aspetti interventi più pesanti, soprattutto in ruoli chiave per l’undici titolare. In particolare un portiere, un attaccante e un centrocampista di livello. Profili capaci di incidere subito e di alzare il livello della squadra.

Massara può essere la prima vera mossa di Carnevali

Al di là dei nomi sul campo, la prima operazione davvero significativa di Carnevali potrebbe arrivare sul piano dirigenziale. Ricky Massara, direttore sportivo da sempre molto stimato dal nuovo uomo forte bianconero, sarebbe infatti vicino alla Juventus e potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il suo ingresso rappresenterebbe un segnale concreto. Non un semplice inserimento formale, ma il primo vero uomo scelto da Carnevali per rafforzare la struttura interna del club. Massara secondo quanto ci risulta ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico, diventando così una figura centrale nel nuovo assetto bianconero.

Di Marzio ha sottolineato come Massara sia sempre stato apprezzato da chi ha lavorato con lui nelle varie esperienze professionali. Anche Massimiliano Allegri, ai tempi del suo ritorno alla Juventus, lo aveva indicato tra i profili che avrebbe voluto con sé. Un dettaglio che rende quasi naturale, oggi, il possibile approdo di Massara nel club bianconero.

Kolo Muani resta il grande obiettivo

Sul mercato dei giocatori, invece, il nome su cui la Juventus sta concentrando gli sforzi maggiori resta quello di Kolo Muani. I bianconeri stanno lavorando con il Paris Saint-Germain attraverso gli agenti dell’attaccante, cercando di trovare il punto d’incontro soprattutto sulle cifre.La formula, ormai, sarebbe abbastanza chiara: prestito con obbligo di riscatto legato all’Europa. Il nodo vero riguarda la valutazione complessiva dell’operazione. Il Paris Saint-Germain partirebbe da una richiesta intorno ai 50 milioni di euro, mentre la Juventus si sarebbe posizionata molto più in basso. Si tratta, quindi, di trovare un compromesso.

C’è anche un retroscena che pesa sul tavolo. Il club francese sarebbe ancora piuttosto infastidito per quanto accaduto lo scorso anno, quando la Juventus sembrava pronta a prendere il giocatore salvo poi tirarsi indietro nel finale. Anche per questo la trattativa richiede pazienza e un lavoro diplomatico non banale.

Portiere e centrocampo: le altre piste

Nelle prossime ore è previsto anche un nuovo incontro con l’agente di Dibu Martinez, che si trova in Italia. La Juventus vuole capire fino a quale cifra sia possibile spingersi per il portiere argentino. Se non dovessero esserci margini, i bianconeri terrebbero vive altre soluzioni, tra cui Vicario. A centrocampo, invece, l’idea è quella di provare a inserire un profilo di caratura internazionale, anche se non viene considerata una priorità assoluta. Tra i nomi monitorati ci sono Goretzka, in scadenza, Kessie, anche lui in scadenza, oppure altre piste che la Juventus continua a tenere sul tavolo.