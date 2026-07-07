La Juventus, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha ufficializzato l'acquisto del classe 2008 Antoine Beydts, che si aggregherà alla formazione bianconera Under 20.

Il comunicato del club bianconero

"Nuovo acquisto in prospettiva in casa bianconera: Antonie Beydts è un nuovo giocatore della Juventus che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2029. Nato il 1 agosto 2008, l’esterno sinistro che può giocare sia in difesa che in posizione più avanzata va così ad allungare la rosa a disposizione di mister Padoin. Beydts ha giocato nella passata stagione al MVV Maastricht U19, dopo aver indossato le maglie delle giovanili del Genk, dell’Anderlecht e dello Standard Liegi U18.

Benvenuto alla Juventus, Antoine"!