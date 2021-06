Superlega: Juve, Real e Barcellona al lavoro per annullare accordo UEFA-altri club

Ecco cosa succede

Prosegue il dibattito intorno alla Suprlega, la nuova competizione di cui, al momento, fanno ancora parte Juventus, Real Madrid e Barcellona. Stando a quanto riportato dal New York Times, i tre club starebbero lavorando per cancellare l'accordo tra la UEFA e gli altri nove club che avrebbero dovuto prendere parte al nuovo torneo. Al tribunale di Madrid, infatti, è stata presentata una mozione per procedere in questa direzione, cancellando le sanzioni che il massimo organismo europeo vuole comminare alle società incriminate. L'UEFA, attraverso il presidente Ceferin, avrà cinque giorni per rispondere a questa mossa , sapendo che, in caso di vittoria di Juve, Real e Barcellona, l'UEFA subirebbe una nuova sconfitta dopo essersi vista incapace di comminare loro sanzioni come fatto per le altre società. Si attendono nuove notizie nei prossimi giorni, sapendo che la battaglia continuerà ancora a lungo.

Intanto, in un'intervista a Sky Sport, Matthijs De Ligt ha parlato del suo attuale momento di forma, analizzando anche le prestazioni ad Euro2020 dell'Italia del ct Roberto Mancini: "Quando uno come Marco Van Basten ti fa una critica non puoi fare altro che stare ad ascoltarlo. E' stato un grande giocatore e da allenatore ha allenato squadre come Olanda e Ajax. Capisco che in Italia è diverso il modo di giocare, si marca tanto a zona, ma il ct De Boer in nazionale mi dice di marcare a uomo per avere sempre un uomo in più. Se sono migliorato in Italia? Onestamente io penso proprio di si. Ora due anni in più d'esperienza, ho imparato cose che con l'Ajax non avevo mai fatto e mi sento un giocatore più completo di quanto non lo ero prima. Italia? L’ho guardata molto bene, giocano con tutta la squadra. Hanno fatto uso di tutti i giocatori ricevendo risposte positive e questo è importante. Hanno uno stile tipicamente non italiano, vanno molto all'attacco. Ma loro hanno giocato contro tre squadre buone ma non top come la Francia"