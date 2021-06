De Ligt risponde a Van Basten: “Se uno come lui ti critica devi starlo a sentire”

Le parole del difensore olandese

"Se qualcuno della caratura del Signor Marco Van Basten ti critica, allora tu devi solo stare ad ascoltarlo, sentire cosa ti dice e basta. Pure lui ha giocato in un campionato difficile come quello italiano in passato. Quindi capisco ciò che mi ha voluto dire, ma a volte in campo certe decisioni vanno prese velocemente, in un secondo. Io lavoro sempre duramente per migliorare, ad ogni allenamento e ad ogni partita. E così farò sempre. Non giocherò una partita perfetta nell'immediato futuro, ma mi sto impegnando per arrivare a farlo un giorno".