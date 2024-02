Stivanello: “Sono felice dei primi mesi alla Juventus”

Riccardo Stivanello , difensore della Juve Next Gen , ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Io sono molto felice di questi primi mesi alla Juventus. Ho trovato un ambiente molto accogliente, bello, genuino. Con il passare del tempo sono riuscito a integrarmi molto bene all'interno del gruppo. La nostra squadra è composta da ragazzi fantastici, di conseguenza non avrei potuto chiedere di meglio.

Sicuramente adesso c'è un clima diverso in spogliatoio, più sereno. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, siamo migliorati tutti atleticamente e tecnicamente e l'auspicio è di riuscire a proseguire questa striscia di risultati utili consecutivi pensando a una partita dopo l'altra, senza proiettarci troppo in avanti. Stiamo lavorando molto bene. Infortunio Poli? La perdita di Fabri, del nostro capitano, è pesante.

Come ha detto anche il Mister, però, dobbiamo rimboccarci le maniche e responsabilizzarci tutti un po' di più. Dobbiamo essere ancora più uniti per sopperire alla sua assenza. Inoltre, ogni partita che giocheremo da qui alla fine della stagione – come è già successo anche contro il Sestri Levante – la affronteremo con una responsabilità in più, quella di scendere in campo e vincere anche per lui".