Juve, mercoledì si torna in campo: il focus sullo Spezia

Dopo il pareggio contro la Roma, mercoledì i bianconeri scenderanno in campo di nuovo all'Allianz Stadium contro la squadra di Luca Gotti

redazionejuvenews

Dopo il pareggio di sabato contro la Roma, è già tempo di pensare alla prossima sfida. Mercoledì allo Stadium arriverà lo Spezia. Ecco il focus sui prossimi avversari, pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Primo turno infrasettimanale della stagione per la Juventus, che mercoledì sera (ore 20,45) ospiterà all’Allianz Stadium lo Spezia allenato da Luca Gotti. Una squadra che arriva a Torino con quattro punti in classifica, uno in meno rispetto ai bianconeri.

L’INIZIO DI STAGIONE

Lo Spezia ha giocato la prima gara stagionale in Coppa Italia, lo scorso 6 agosto, battendo il Como con un rotondo 5-1 e mandando a segno quattro marcatori differenti: Nzola (2), Verde, Strelec e Maldini. In Serie A, sempre tra le mura amiche del Picco, ha esordito battendo 1-0 l’Empoli grazie alla rete di Nzola, mentre nella trasferta di San Siro in casa dell’Inter ha subito la prima sconfitta (3-0). Nell’ultimo turno ha pareggiato 2-2 in casa contro il Sassuolo: dopo il gol del neroverde Frattesi, la squadra ligure ha ribaltato il punteggio con Bastoni e il rigore di Nzola, ma si è fatta raggiungere all’inizio del secondo tempo dalla rete di Pinamonti.

LA STELLA: NZOLA

Ventisei anni, angolano, M’Bala Nzola è il punto di riferimento dell’attacco della squadra. Quattro partite ufficiali e quattro gol per lui in questo avvio di stagione, due in Coppa Italia e due in campionato. Alla terza annata in Liguria, in questa ha ricominciato a segnare dopo le difficoltà realizzative della scorsa, visto che nel passato campionato aveva messo a segno solamente due reti. In quello prima invece (2020/2021) i gol furono ben 11.

TRA I PALI C’É DRAGOWSKI

In estate, dalla Fiorentina, per difendere i pali dello Spezia è arrivato Bartlomiej Dragowski. E così mercoledì sera all’Allianz Stadium la sfida tra portieri sarà tutta polacca, con Szczesny dall’altra parte a difendere la porta bianconera. Cresciuto in patria nello Jagiellonia, si è trasferito in Italia nell’estate del 2016 a Firenze, dove vi è rimasto fino a qualche settimana fa. Per lui, in mezzo, anche un’esperienza di sei mesi all’Empoli, tra gennaio e giugno 2019.

PRIMA STAGIONE IN PANCHINA PER GOTTI

Da quest’estate l’allenatore degli aquilotti è Luca Gotti. Il tecnico nato ad Adria è reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Udinese, presa in carico il 1 novembre 2019 a seguito dell’esonero di Igor Tudor e mantenuta fino al 7 dicembre 2021, quando venne sostituito da Gabriele Cioffi. In questo avvio di stagione ha disposto la squadra con un dinamico 352, cambiando nelle prime tre giornate di Serie A sempre il partner d’attacco a Nzola: nella prima ha giocato Verde, nella seconda Agudelo e nell’ultima Strelec". (juventus.com)