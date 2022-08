Il punto sulla Serie A: Juve 8a a due punti dalla vetta. Ora il tour de force

Dopo la vittoria contro il Sassuolo e il pareggio contro la Sampdoria, la Juve continua la sua striscia di imbattibilità e porta a casa un altro punto contro la Roma . Per i bianconeri non è il migliore inizio di stagione di sempre, ma almeno la squadra di Massimiliano Allegri è ancora vicinissima alla vetta . La Vecchia Signora è infatti a solo due punti di distanza dal primo posto, in una classifica che vede ben nove squadre in pochi punti di distanza.

In testa al campionato a quota 7 punti troviamo Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma. Queste squadre hanno cominciato la stagione alla grande anche se c'è un dato molto particolare: per la prima volta dopo 12 anni nessuna squadra in Serie A ha vinto tutte e tre le prime partite della stagione. Per fare un paragone, il Napoli lo scorso anno vinse tutte le prime otto. Sotto queste sei squadre troviamo l'Inter a 6 punti, seguita a ruota da Juve e Fiorentina a 5 punti. Escluso il Torino, sorpresa di questo inizio di stagione, tutte e 8 le squadre favorite per le prime posizioni hanno confermato le aspettative. Certamente ci si sarebbe aspettato qualcosa di più dalla Juve, che ora è chiamata a vincere.