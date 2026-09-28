La pausa per gli impegni delle Nazionali permette a Luciano Spalletti di fare il punto sulla rosa e sulle condizioni dei giocatori. Alla ripresa degli allenamenti, il tecnico bianconero dovrà infatti valutare diversi elementi, tra chi è rientrato dagli impegni internazionali e chi sta ancora seguendo un percorso di recupero.

Conceição sotto osservazione

Tra i giocatori da monitorare c’è Francisco Conceição, protagonista di un momento di apprensione durante Norvegia-Portogallo. L’esterno ha rimediato una forte contusione alla coscia sinistra ed è rimasto a terra per alcuni minuti prima di riuscire a rientrare in campo nella ripresa.

Le sue condizioni saranno valutate attentamente dallo staff medico della Juventus, anche alla luce del calendario che attende i bianconeri.

Yildiz, recupero senza forzature

Prosegue invece il percorso di recupero di Kenan Yildiz, fermato dall’infortunio al piede. Il talento turco sta seguendo il programma stabilito dallo staff medico dopo l’intervento chirurgico e la Juventus non intende accelerare i tempi.

L’obiettivo è riportarlo in campo soltanto quando ci saranno le condizioni per un rientro completo, evitando rischi inutili.

Neto pronto a mettersi a disposizione

Intanto la rosa si prepara ad accogliere Neto, scelto per sostituire Kamil Grabara dopo il grave infortunio al ginocchio. Il brasiliano, già alla Juventus dal 2015 al 2017, è atteso a Torino per completare le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

Per Spalletti si tratta quindi di una fase importante, con il lavoro alla Continassa che servirà a preparare la squadra alla ripresa del campionato e a valutare le condizioni dei diversi giocatori.