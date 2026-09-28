Dopo nove anni, Norberto Neto è tornato a Torino. Il portiere brasiliano, arrivato ieri in città e subito sottoposto alle visite mediche al J|Medical, è ora ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha infatti annunciato il suo ingaggio a parametro zero, con un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

Neto torna in bianconero

Per il classe 1989 si tratta di un ritorno dopo la prima esperienza alla Juventus vissuta tra il 2015 e il 2017. In quelle due stagioni il portiere ha collezionato 22 presenze complessive, contribuendo alla conquista di due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Dopo aver lasciato Torino, Neto ha proseguito la propria carriera all’estero, accumulando esperienza in diversi campionati europei.

L’esperienza dopo la Juventus

Il portiere brasiliano ha trascorso cinque stagioni in Spagna, vestendo le maglie di Valencia e Barcellona. Successivamente ha giocato per tre anni in Inghilterra, dove ha difeso i pali di Bournemouth e Arsenal.

Nell’ultima stagione Neto è invece tornato in Brasile, giocando con il Botafogo, prima di chiudere la sua esperienza con il club e approdare nuovamente alla Juventus.

Il comunicato del club

La Juventus ha ufficializzato il ritorno di Neto attraverso i propri canali ufficiali:

“Norberto Neto torna a vestire la maglia della Juventus. Il portiere brasiliano si unisce nuovamente al Club bianconero fino al 30 giugno 2027. Classe 1989, Neto ha già difeso i colori bianconeri tra il 2015 e il 2017: due stagioni in cui ha collezionato 22 presenze complessive, conquistando 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo l'esperienza a Torino, il portiere verdeoro ha arricchito il suo percorso internazionale trascorrendo cinque anni in Spagna tra Valencia e Barcellona, tre stagioni in Inghilterra con le maglie di Bournemouth e Arsenal, fino al rientro nell'ultima annata in Brasile al Botafogo. Bentornato alla Juventus, Norberto!”

Il brasiliano torna così ufficialmente a vestire la maglia bianconera, questa volta fino al 30 giugno 2027.