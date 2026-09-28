Cambio di sede per il prossimo appuntamento europeo della Juventus Women. La sfida contro l’OH Leuven, valida per la quinta giornata della UEFA Women’s Champions League, non si disputerà infatti all’Allianz Stadium come precedentemente indicato, ma allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella.

La Juventus ha comunicato ufficialmente la variazione, legata alla pianificazione degli impegni che interesseranno l’Allianz Stadium nei prossimi mesi. Restano invece confermati data e orario dell’incontro.

Il comunicato della Juventus

“Juventus comunica che, diversamente da quanto precedentemente indicato, la gara tra Juventus Women e OH Leuven, valida per la quinta giornata della UEFA Women's Champions League, si disputerà presso lo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella. La variazione della sede di gioco si rende necessaria nell'ambito della pianificazione degli impegni che interesseranno l'Allianz Stadium nei prossimi mesi, con l'obiettivo di tutelare la qualità del terreno di gioco e garantire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento della gara e per lo spettacolo sportivo.

Restano invariati la data e l'orario dell'incontro. Ulteriori informazioni relative alle modalità di accesso allo stadio e alla gestione dei biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Club. Vi aspettiamo a Biella per sostenere insieme le Juventus Women nel loro percorso europeo”.