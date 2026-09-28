La sosta per le Nazionali ha permesso a Randal Kolo Muani di recuperare dopo l’infortunio alla mano rimediato contro l’Atalanta. L’attaccante francese, operato al J|Medical per la frattura del quinto dito della mano destra, è infatti pronto a tornare regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti.

Kolo Muani, il recupero è completato

Il problema fisico era arrivato durante la sfida contro l’Atalanta, ma non aveva impedito al francese di completare la partita. Gli esami avevano evidenziato una frattura della falange prossimale e reso necessario un intervento di osteosintesi, perfettamente riuscito.

La lunga pausa ha quindi consentito a Kolo Muani di recuperare senza dover saltare un numero significativo di partite.

Oggi torna ad allenarsi

Secondo le indicazioni emerse nelle ultime ore, Kolo Muani può tornare ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Il suo recupero rappresenta una notizia importante per Spalletti, che potrà contare nuovamente sull’attaccante in vista della ripresa della stagione.

Il francese dovrebbe essere quindi disponibile per la trasferta contro il Cagliari dell’11 ottobre, primo appuntamento della Juventus dopo la sosta.

Spalletti ritrova una pedina importante

Il rientro di Kolo Muani arriva in un momento delicato per la Juventus, alle prese con diversi problemi fisici. Il francese aveva mostrato segnali positivi nelle ultime uscite, trovando anche il primo gol stagionale contro il NEC in Europa League.

Ora Spalletti potrà lavorare nuovamente con lui alla Continassa e preparare la squadra alla ripresa del campionato.