Attimi di apprensione in casa Juventus per le condizioni di Francisco Conceição. L’esterno bianconero è rimasto a terra a lungo durante la sfida tra Norvegia e Portogallo dopo aver rimediato una violenta contusione alla coscia sinistra. Una situazione che ha immediatamente fatto scattare l’allarme, anche se dal ritiro lusitano arrivano indicazioni che invitano a un cauto ottimismo.

Conceição, sospiro di sollievo parziale

Dopo il colpo subito, Conceição ha fatto ritorno sul terreno di gioco nella ripresa, un segnale positivo che lascia sperare che l’infortunio non sia particolarmente grave.

Nonostante questo, lo staff medico continuerà a monitorare attentamente le condizioni del giocatore nelle prossime ore, così da valutare l’evoluzione della contusione e gli eventuali tempi di recupero.

Juventus, attenzione all’emergenza infortuni

La situazione di Conceição viene seguita con particolare attenzione dalla Juventus, alle prese con una lunga lista di giocatori indisponibili.

Per il momento, dunque, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dell’esterno portoghese. La sua presenza nei prossimi impegni bianconeri dipenderà dall’evoluzione della contusione alla coscia sinistra.