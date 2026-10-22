A pochi minuti dalla sfida tra Juventus e Rennes, valida per la League Phase di Europa League, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulle aspettative per la partita e sul lavoro svolto all'interno dello spogliatoio. Il tecnico si aspetta che i giocatori mettano in pratica quanto discusso nei giorni precedenti.

“Mi aspetto di vedere le cose di cui abbiamo parlato”

Interpellato sulla risposta che si aspetta dalla squadra sul terreno di gioco, Spalletti ha fatto riferimento al confronto quotidiano tra allenatore e giocatori, sottolineando l'importanza di chiarire le situazioni all'interno dello spogliatoio.

“Ogni giorno si va a parlare dentro uno spogliatoio, e ci si incontra spesso e ci si scontra spesso, la sera si va dormire puliti. Se non si va puliti a dormire poi le cose si raddoppiano. Speriamo di aver fatto un po' di pulito e speriamo di aver dato delle indicazioni massimali. E mi aspetto di vedere le cose di cui abbiamo parlato”.