La Juventus attraversa un momento complicato sul piano dei risultati, ma la società continua a sostenere Luciano Spalletti. A ribadire la fiducia nei confronti dell'allenatore bianconero è stato l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, intervenuto prima della sfida di Europa League contro il Rennes. Il dirigente ha sottolineato la necessità di dare continuità al progetto tecnico, evitando decisioni affrettate nei momenti di difficoltà.

Carnevali conferma la fiducia in Spalletti

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Carnevali ha difeso il lavoro dell'allenatore, spiegando come la società sia consapevole delle difficoltà che accompagnano il percorso di ricostruzione.

“Il mister è sempre il solito, sa che deve lavorare: dobbiamo pensare a ricostruire, non si può cambiare ogni momento e ogni volta che c'è una difficoltà”.

Il dirigente ha poi evidenziato le pressioni che caratterizzano l'ambiente juventino: “Questa è una maglia che pesa e una panchina che scotta, in altre società non capita ma qui è così perché sei in un grande club”.

Carnevali: “Vogliamo tornare ai livelli buoni”

L'amministratore delegato ha affrontato anche il tema delle difficoltà economiche e della necessità di ritrovare stabilità.

“Vogliamo dare gioie a questi splendidi tifosi ma ci vuole tempo: dobbiamo trovare continuità e abbiamo avuto anche i problemi del fair play finanziario, non ci nascondiamo. Cerchiamo di tornare ai livelli buoni con massima concentrazione”.

Il chiarimento con Bremer dopo la Lazio

Carnevali è intervenuto anche sulle dichiarazioni rilasciate da Gleison Bremer dopo la sconfitta contro la Lazio, che avevano alimentato il dibattito attorno allo spogliatoio bianconero.

“Lo abbiamo ripreso perché le sue parole dopo la Lazio non vanno bene, lui ha parlato con la squadra e la cosa si è chiarita”.