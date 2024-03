Souness: “Pogba un pigro, ha sprecato la sua carriera”

Graeme Souness, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della carriera di Paul Pogba.

Graeme Souness, ex calciatore, ha detto la sua sul calciatore della JuvePogba. Ecco le sue parole al Daily Mail: "Il motivo per cui il pigro e discontinuo Paul Pogba è stato squalificato per quattro anni mi ha reso infelice, anche se avevo ragione su di lui. Ho spesso criticato Paul Pogba durante la sua carriera, anche se ad alcune persone sembrava piacere. Ma è stata tristezza quella che ho provato questa settimana, quando ho saputo che era stato squalificato dal calcio per quattro anni, a causa di un reato di doping.

Per me non c'è mai stato alcun dubbio sulle capacità di Pogba: ho visto in lui un giocatore dalle grandi capacità tecniche e dal grande fisico, che aveva il potenziale per diventare uno dei migliori centrocampisti che il nostro sport abbia mai conosciuto. Sono state la sua mancanza di continuità e il basso livello di impegno a frustrarmi sempre.

Un pigro. Un giocatore con il suo talento avrebbe dovuto assicurarsi di essere ricordato come uno dei migliori giocatori al mondo, anche dopo il ritiro. Invece lui ha sprecato la sua carriera: dopo aver vinto il Mondiale con la Francia in Russia nel 2018, si è lasciato andare e non ha mai investito del tutto nella causa del gioco di squadra".

