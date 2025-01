Slot: “Chiesa non gioca perché c’è concorrenza”

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha detto la sua su Chiesa, ex calciatore della Juventus, parlando anche del minutaggio.

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha detto la sua su Chiesa, ex calciatore della Juventus. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Ogni partita è un’opportunità per ogni giocatore di ottenere un po’ di minuti. Il motivo per cui sta giocando poco non è solo la forma fisica, ma anche perché deve competere con gente come Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota, Nunez e Salah. Tutti qui conoscono i numeri di Salah. Non c’è spesso una ragione per farlo uscire prima durante una partita o per non farlo partire titolare. Anche perché è così in forma. Ho detto molte volte che era il più in forma e fa di tutto per mantenerla, vuole giocare sempre”.

Ancora su Chiesa

“Non si tratta solo di lui quando parliamo del fatto che ha un tempo di gioco limitato, ma anche di altri. Per quanto riguarda Federico però sicuramente ha a che fare con il modo in cui è arrivato, gli altri si stavano già allenando molto e abbiamo dovuto migliorare la sua forma fisica. Ci sono una serie di motivi per cui non ha ancora giocato molto, ma aspettiamo e vediamo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi se sarà in grado di aiutarci. La seconda metà di stagione è ancora più importante della prima”.