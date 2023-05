Siviglia-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus scenderà in campo questa sera in Spagna contro il Siviglia, nella partita valevole per la semifinale di ritorno dell'Europa League. I bianconeri arrivano la partita dopo il pareggio per 1-1 ottenuto nella gara di andata disputata a Torino, e cercheranno questa sera una vittoria per raggiungere l'ultimo atto della competizione in programma a Budapest.