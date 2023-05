Calciomercato Juve / Giuntoli fa piazza pulita: “Ecco chi manderà via”

Durante il prossimo mercato estivo, la Juve è destinata a cambiare drasticamente volto e fisionomia. Tanto tra i piani alti dirigenziali, quanto in campo. A prendere le redini del calciomercato bianconero potrebbe essere Cristiano Giuntoli , grande artefice dello scudetto conquistato dal Napoli. In azzurro il ds ha preso decisioni pesanti e coraggiose, salutando tanti big e sostituendoli con i protagonisti del successo partenopeo.

Lo stesso potrebbe fare a Torino, dove in estate potrebbe andare in scena una vera e propria rivoluzione di mercato in casa Juventus. L'obiettivo sarà quello di abbattere i costi e il monte ingaggi, incassare un tesoretto molto importante da varie cessioni e ringiovanire la rosa bianconera con acquisti di qualità. In quest'ottica, la lista dei giocatori che potrebbero dire addio alla Juve è davvero lunga e comprende pure qualche sorpresa e nomi decisamente pesanti. Ecco dunque il borsino di chi potrebbe essere tagliato fuori dal progetto bianconero da Giuntoli, con tutte le percentuali aggiornate nome per nome <<<