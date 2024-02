Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda ad Allegri

Ecco il comunicato: "ALLENATORI NON ESPULSI AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA ALLEGRI Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). SESTA SANZIONE GATTI Federico (Juventus). PRIMA SANZIONE NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (Juventus). ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA FOLLETTI Simone (Juventus): per avere, al 3° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale".