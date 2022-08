Serie A, la classifica del CIES: Inter campione d’Italia, Juve quarta

Il CIES , Centro internazionale per gli studi sportivi, ha pubblicato un report sulla previsione del campionato di Serie A e degli altri top campionati d'Europa. Ecco la nota: "Il CIES Football Observatory lancia la sua stagione 2022/23 con le previsioni dei tavoli finali per le 23 massime divisioni delle federazioni affiliate alla UEFA. Le previsioni sono state effettuate sulla base di un modello statistico che includeva le prestazioni delle squadre nelle due stagioni precedenti, il capitale di esperienza dei giocatori attuali e le spese di mercato dei club. Twitter Instagram Facebook www.football-observatory.com Contattaci Editori: Raffaele Poli Roger Besson Loïc Ravenel Thomas Gonzalez L'Inter sarebbe l'unico nuovo campione nei cinque maggiori campionati europei, dove le gerarchie sono ben consolidate. Lo Sporting CP sarebbe stato incoronato in Portogallo al posto del Porto, mentre il Fenerbahçe avrebbe superato il Trabzonspor in Turchia.

Anche Slavia Praha in Repubblica Ceca, Midtjylland in Danimarca, Rangers in Scozia e Young Boys in Svizzera dovrebbero battere i precedenti campioni. Per quanto riguarda la lotta alla retrocessione nei cinque maggiori campionati europei, sono in forte pericolo le seguenti squadre già presenti nella massima serie: Southampton in Premier League; Maiorca e Cadice in Liga; Clermont Foot, Troyes e Angers in Ligue 1; Hertha BSC e Bochum in Bundesliga; così come la Salernitana in Serie A. Un aggiornamento sarà disponibile a richiesta dopo la fine del periodo di mercato".