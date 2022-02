CIES, la top 10 delle squadre più “spendaccione”: c’è anche la Juve

Il CIES, centro internazionale per lo studio dello sport, ha stilato la lista dei club che negli ultimi 10 anni hanno speso di più: Juve 6a

redazionejuvenews

Il mercato invernale è ormai chiuso da una decina di giorni e per molte squadre è stata l'occasione giusta per sistemare i problemi strutturali delle proprie rose. La Juventus, ad esempio, ha investito con forza sul mercato, acquistando due giocatori di livello come Vlahovic e Zakaria. Nonostante la crisi economica il club bianconero è riuscito a chiudere due colpi di spessore, dovendo però sacrificare Kulusevski, Bentancur e Arthur, venduti per far quadrare i conti. I bianconeri non sono però gli unici ad aver speso ingenti somme di denaro, e più in generale la tendenza dei club in giro per l'Europa è sempre di più quella di spendere. Ma chi spende di più?

Il CIES, centro internazionale per lo studio dello sport, ha stilato la lista dei club che negli ultimi 10 anni hanno speso di più: ben due italiane in lista. In testa a questa particolare classifica troviamo il Manchester United con ben 1 miliardo di euro spesi. In questo lasso di tempo i Red Devils si sono rinforzati molto e hanno portato a casa 6 trofei. Al secondo posto troviamo il PSG, con 941 milioni spesi e 27 trofei collezionati (ma nessuna Champions League). Chiude il podio il Manchester City: 900 milioni e 13 trofei. Quarto e quinto posto per Barcellona (650 milioni, 16 trofei) e Arsenal (583 milioni, 8 trofei).

Al sesto posto c'è la Juventus, che negli ultimi 10 anni ha speso la bellezza di 561 milioni di euro, vincendo ben 17 trofei. A pesare molto per i bianconeri l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Subito sotto la Juventus troviamo il Milan, che ha speso ben 432 milioni di euro a fronte di un unico trofeo vinto (la Supercoppa Italiana vinta nel 2016 proprio contro la Juventus). Chiudono questa speciale classifica Everon, Aston Villa e Chelsea, rispettivamente con 429, 424 e 413 milioni di euro spesi. Da notare, però, come Everton e Aston Villa non abbiamo vinto neanche un trofeo (il Chelsea ne ha vinti 8), sinonimo di come spendere non voglia dire per forza vincere.