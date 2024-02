Serena: “Inter-Juventus? La differenza è a centrocampo”

Aldo Serena , doppio ex di Inter e Juve , ha detto la sua a Numerodiez. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Che partita mi aspetto? Storicamente sono partite tirate, dure agonisticamente. Non bellissime magari, ma molto combattute. Penso che la Juve giocherà chiusa per impedire verticalità al centrocampo nerazzurro.

La Juve punterà a intercettare la palla e a cercare Vlahovic che è in grande forma. In più c’è anche l’estro e la fantasia di Yildiz: mi piace particolarmente come giocatore. Sono partite che chi ama il calcio vorrebbe giocare. Sono davvero emozioni uniche, l’importanza della posta e la concentrazione possono far sì che ci sia un equilibrio di fondo.