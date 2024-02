Serena: “Inter-Juventus non è decisiva per lo Scudetto”

Aldo Serena, ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con l'Inter. Ecco le sue parole al Corriere della Sera: "Partita decisiva per lo Scudetto? No, nemmeno nell’eventualità di una sconfitta dei bianconeri. Le partite di Champions in primavera porteranno via energia all’Inter e i bianconeri ne sono consapevoli. Ho giocato a Torino, lì prevale la mentalità di credere al successo finché la matematica rende il sogno possibile.