Da Kostic a Bonucci: tutte le statistiche post Spezia-Juve

Da inizio 2023, Angel Di Maria è il giocatore della Juventus che conta più partecipazioni a rete in Serie A (cinque, frutto di tre gol e due assist), almeno due in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra. Era da agosto 2021 che El Fideo non realizzava un gol da fuori area in una partita nei maggiori cinque campionati europei (Brest-PSG 2-4 del 20 agosto 2021).