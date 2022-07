Juve, tutte le info sui biglietti per l’esordio col Sassuolo

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per acquistare il tagliando per la prima partita di campionato!

Con la chiusura della campagna abbonamenti, fissata per domenica 24 luglio alle 13:00 , inizierà ufficialmente la vendita dei biglietti per il match contro i neroverdi.

Come si diceva, si potranno acquistare i tagliandi a partire da martedì 26 luglio e saranno acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop .

In occasione di questa prima sfida di campionato contro il Sassuolo saranno presenti tariffe vantaggiose per i Member che avranno la possibilità di acquistare i biglietti a prezzi speciali nelle fasi di vendita a loro dedicate. Non fai ancora parte della nostra famiglia? Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata!

I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e la possibilità d’acquisto a tariffa dedicata .

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail".