All. Chivas: “Juve avversario di prestigio, saremo motivati”

Domani alle 5 di mattina in Italia, la Juventus affronterà la squadra messicana in amichevole. Le parole del tecnico in conferenza stampa.

redazionejuvenews

Poco prima che sorga il sole in Italia, la Juventusgiocherà la prima delle tre amichevoli dello Juventus Summer Tour negli Stati Uniti. Alle ore 5 italiane, la squadra bianconera affronterà i Chivas di Guadalajara all'Allegiant Stadium di Las Vegas, impianto che la squadra NFL dei Las Vegas Raiders. Per la Juve sarà l'occasione di testare la condizione dopo dieci giorni di lavoro intenso, come ha dichiarato anche Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia. La squadra messicana è certamente molto più rodata, visto che ha già giocato quattro giornate della Liga MX.

Reduce dal pareggio casalingo per 0-0 contro il Leon, il tecnico Ricardo Cadena sa che l'impegno con i bianconeri non sarà semplice. Ecco le sue parole in conferenza stampa su come affrontare il match: "Con l'impegno, la serietà e la responsabilità che vengono dall'affrontare un impegno di questo tipo, il Chivas è anche molto serio e responsabile con i suoi impegni e, avendo la possibilità di giocare contro una squadra internazionale come la Juve, la prenderemo con rispetto e serietà".

Un avversario prestigioso la Vecchia Signora, che Cadena e i suoi vogliono affrontare al meglio per trovare lo slancio anche in vista dei successivi impegni di campionato: "I ragazzi che partiranno dall’inizio certamente scenderanno in campo con tutte le motivazioni per affrontare un grande avversario come la Juventus. Il loro prestigio è superiore, ma prendiamo sul serio ogni partita. Cercheremo di nobilitare la nostra professione e portare in alto il nome del Chivas".

La lista completa dei convocati dei Chivas Guadalajara:

Portieri: Miguel Jiménez, Raúl Rangel.

Difensori: Hiram Mier, Jesús Sánchez, Miguel Ponce, Cristian Calderón, Alan Mozo, Carlos Cisneros, Luis Olivas, Gilberto Sepúlveda, Omar Mireles, Antonio Briseño.

Centrocampisti: Rubén González, Eduardo Torres, Gilberto García, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, Pavel Pérez, Sebastián Pérez Bouquet, Isaac Brizuela.

Attaccanti: Ángel Zaldívar, Alexis Vega, Santiago Ormeño, José González, Paolo Yrizar.