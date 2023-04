Calciomercato Juventus / 30 milioni per Gatti! Arriva la decisione su Vlahovic

La Juventus si prepara a vivere un'estate che sarà particolarmente calda sotto il punto di vista del mercato. Le operazioni non sono ancora possibili in maniera concreta ma è ovvio ed evidente che qualche piccolo movimento inizi già ad esserci. Va considerato che i dirigenti delle grandi società iniziano con largo anticipo le loro mosse così da non farsi trovare impreparati al momento dell'inizio ufficiale del mercato. Vale per la Juventus, vale per gli altri club.