Vlahovic: “Contento del gol, sento il supporto di tutta la squadra”

Dusan Vlahovic , calciatore della Juventus , ha detto la sua a DAZN dopo la sfida di questo pomeriggio contro la Salernitana . Ecco le sue parole: "Vittoria? Pesa tantissimo, abbiamo dato tutto stasera e penso che abbiamo meritato di vincere ma comunque faccio i complimenti alla Salernitana che ha fatto una grandissima partita. Dopo l'espulsione sono andati in difficoltà ma sono una grande squadra e gli mando un grande in bocca al lupo.

Sì, noi non molliamo mai, daremo tutto fino alla fine poi vedermo partita per partita come andrà, ma sicuramente non molleremo. Segnale per lo Scudetto? Ci sono ancora 19 partite, è ancora molto lunga, il nostro obiettivo è entrare nella Champions, andiamo avanti partita per partita e dopo vedremo.