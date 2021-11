Salernitana-Juventus: arbitra Fourneau

Designato l'arbitro della sfida che vedrà i bianconeri scendere in campo contro la Salernitana

La Juventus deve mettersi alle spalle la sconfitta subita contro l'Atalanta nella partita di sabato pomeriggio allo Stadium. I bianconeri sono usciti sconfitti per 0-1 dalla partita contro la squadra di Gasperini, che ha allungato sui bianconeri il suo vantaggio in classifica e che ha visto la Juventus perdere altro terreno dalle prime della classe. Ora la Juventus ha subito il modo di voltare pagina, con la Salernitana che domani ospiterà i bianconeri per la partita di campionato.