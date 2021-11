Verso Salernitana-Juventus: vittoria schiacciante per i bianconeri?

Riuscirà la Juventus a portare a casa il risultato contro la Salernitana? Pronostici e precedenti pendono dalla parte dei bianconeri

redazionejuvenews

Dopo due sconfitte consecutive tra Champions League e Serie A, domani la Juventus affronterà la Salernitana. Parliamoci chiaro: ai bianconeri serve assolutamente una vittoria e non poteva esserci avversario migliore che i campani. La squadra allenata da Colantuomo è infatti ultima in campionato, peggior attacco con appena 11 gol e seconda peggior difesa con ben 29 gol subiti. Un avversario che, almeno sulla carta, sembra quindi più che abbordabile per gli uomini di Massimiliano Allegri, che vorranno vincere a tutti i costi per voltare subito pagina e lasciarsi alle spalle gli ultimi risultati deludenti.

E la pensano in questo modo anche i bookmakers, che danno la Juventus come nettamente favorita. La vittoria dei bianconeri è quotata infatti appena 1,4, mentre quella dei granata a 8,5. Più probabile il pareggio, quotato 5,25. La vittoria della Juventus sembra quindi praticamente scontata, ma le prestazioni viste in questa stagione ci hanno fatto capire che nessuna partita va presa sotto gamba. Contro la Salernitana servirà la massima concentrazione per portare a casa il risultato. Anche perchè l'ultimo incontro tra le due squadre è stato vinto proprio dalla squadra campana: stagione 98'-99', vittoria per 1 a 0 sulla Juventus di Ancelotti. Juventus e Salernitana si sono incrociate solamente quattro volte nella storia del calcio italiano: andata e ritorno della stagione 98'-99' e di quella 47'-48'. Due vittorie, un pareggio e una sconfitta per i bianconeri.

Riuscirà la squadra di Massimiliano Allegri a portare a casa una vittoria fondamentale?Il problema più grande della Juventus è sicuramente l'attacco, troppe volte incapace di rendersi pericoloso. La difesa della Salernitana non è però un bunker e in questo caso le qualità degli attaccanti bianconeri potrebbero fare la differenza. Al contrario la retroguardia della Juventus è apparsa abbastanza solida, mentre l'attacco della Salernitana non è sembrato irresistibile. La partita sembra già scritta, eppure i tifosi bianconeri non possono stare tranquilli...