La Juventus conquista una vittoria importante contro l’Atalanta e Francisco Conceição si gode una serata da protagonista. L’esterno portoghese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match dell’Allianz Stadium, ha parlato del gol, della propria crescita e dell’importanza di giocare da squadra per raggiungere gli obiettivi.

Il gol e il riferimento a Spalletti

Conceição ha commentato con ironia il gol realizzato, collegandolo al traguardo delle mille reti raggiunto da Luciano Spalletti.

“Così Spalletti si ricorderà di me per i suoi 1000 gol. Dobbiamo andare avanti in questo modo, perché è importante”, ha dichiarato il portoghese.

“Voglio diventare più completo”

L’esterno bianconero ha poi spiegato di voler ampliare le proprie soluzioni in campo, diventando un giocatore capace di interpretare più situazioni e di contribuire in entrambe le fasi.

“Voglio diventare il più completo possibile, giocando sia dentro sia fuori dal campo. In questo modo gli avversari fanno più fatica a capire dove mi trovo. Devo saper fare un po’ di tutto, aiutando sia in attacco sia in difesa. Oggi non si vince se non si gioca da squadra”, ha aggiunto.

L’esultanza sul gol

Infine, Conceição è tornato sull’azione del gol, ricordando i due pali colpiti prima di riuscire a trovare la rete. Per un attaccante segnare è importante, ma il risultato collettivo resta la priorità.

“Ho colpito due pali e al terzo tentativo la palla doveva entrare. Sono un attaccante e voglio fare gol, perché per chi gioca nel mio ruolo è importante. Ma la cosa fondamentale è vincere, e ci siamo riusciti contro una squadra forte”, ha concluso.