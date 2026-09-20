La Juventus ritrova il sorriso superando l’Atalanta all’Allianz Stadium. Nel post-partita, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il successo bianconero, soffermandosi sulla disponibilità mostrata dai suoi giocatori e sulle difficoltà attraversate dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Il tecnico ha dedicato anche un passaggio a Randal Kolo Muani, protagonista di una prestazione positiva.

“La disponibilità non ha prezzo”

L’allenatore bianconero ha evidenziato il valore dell’atteggiamento della squadra, riconoscendo che nel corso della gara ci sono stati momenti in cui la Juventus ha dovuto abbassarsi e difendersi. Nella ripresa, però, i suoi uomini sono riusciti a giocare alla pari con l’Atalanta.

“Per un allenatore la disponibilità dei giocatori è qualcosa che non ha prezzo. In una fase della partita siamo stati costretti a difenderci, mentre nel secondo tempo abbiamo giocato alla pari. Avremmo potuto sfruttare meglio gli spazi e fare ancora più male, ma va bene così”, ha spiegato Spalletti a Sky Sport.

Il tecnico ha poi ricordato le conseguenze della sconfitta precedente, che aveva lasciato qualche difficoltà e qualche dubbio all’interno del gruppo.

“Il risultato contro il Sassuolo ci aveva creato qualche problema e qualche incertezza. Questa vittoria ci permette di ripartire”, ha aggiunto.

Il commento su Kolo Muani

Spalletti ha riservato parole positive anche a Randal Kolo Muani, autore di una prova convincente. Il tecnico ha raccontato di essere dispiaciuto per l’occasione avuta dall’attaccante davanti al portiere, sottolineando però la soddisfazione del gruppo al termine della gara.

“Ha disputato davvero una grande partita. Mi è dispiaciuto quando si è trovato davanti al portiere, perché avrebbe meritato di segnare. Alla fine era comunque molto contento e abbiamo anche scherzato”, ha raccontato l’allenatore.

La Juventus guarda avanti

La vittoria contro l’Atalanta rappresenta anche un’occasione per recuperare energie e avere nuovamente a disposizione alcuni giocatori utili al gruppo. Spalletti ha sottolineato l’importanza di questo aspetto in vista dei prossimi impegni.

“Siamo tutti felici, perché possiamo recuperare un po’ di energie e ritrovare qualche giocatore che in questo momento ci può essere molto utile”, ha concluso il tecnico bianconero.