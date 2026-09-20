Una prestazione convincente, l’abbraccio di Luciano Spalletti e gli applausi dell’Allianz Stadium: Randal Kolo Muani si gode la vittoria della Juventus contro l’Atalanta. L’attaccante bianconero, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha raccontato le proprie sensazioni dopo la gara, soffermandosi sulla fiducia ricevuta e sull’importanza di mettere sempre il gruppo al primo posto.

“Abbiamo dato tutto”

L’attaccante francese ha espresso la propria soddisfazione per la prova offerta dalla squadra, sottolineando l’impegno collettivo mostrato in campo. Gli applausi dello stadio e l’abbraccio con Spalletti hanno accompagnato una serata positiva.

“Sono felice per la prestazione che abbiamo fatto. Oggi abbiamo dato tutto sul campo, tutti insieme”, ha dichiarato Kolo Muani a DAZN.

“Sono felice se la squadra vince”

Nel corso dell’intervista, il centravanti ha parlato anche del suo rapporto con il gol e delle aspettative che accompagnano il suo ruolo. Per Kolo Muani, segnare resta importante, ma la priorità è contribuire ai successi della Juventus.

“Il mio compito è fare gol. A volte ci riesco, altre volte può capitare di non segnare. Sono comunque felice quando la squadra vince, perché so di aver dato tutto sul campo”, ha spiegato.

La mentalità e lo spirito di gruppo

Infine, Kolo Muani ha commentato il proprio contributo anche nelle situazioni difensive, sottolineando come la disponibilità ad aiutare i compagni nasca soprattutto dalla mentalità con cui si affrontano le partite.

“È una questione di mentalità. In quel momento ero lì e ho cercato di fare la mia parte: in campo siamo come fratelli”, ha concluso l’attaccante bianconero.