Sabato: “Allegri sta ottenendo il massimo da questa Juventus”

Sabato ha parlato del lavoro di Allegri alla Juventus: per l'ex calciatore il tecnico sta ottenendo il massimo da ciò che ha a disposizione

Intervistato a Tmw Radio, Antonio Sabato ha parlato della Juventus che andrà in scena oggi in campo contro il Napoli. Per l'ex calciatore, i bianconeri sarebbero un autentica sorpresa: un mix del quale farebbero parte giovani e giocatori usciti precedentemente dai radar. Parte del merito sarebbe poi da attribuire all'allenatore, capace di ottenere tutto il possibile. Ecco le sue parole: