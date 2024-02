Sabatini: “Alcuni giocatori della Juve hanno sentito la pressione”

In casa Juve, del resto gare di questo tipo prima le avevano giocate Szczesny, Danilo e Rabiot, questo elemento non può essere dimenticato nel fare l'analisi. Alcune sorprese come Cambiaso e Yildiz (in parte anche Vlahovic) hanno sentito in modo particolare il peso della sfida. La partita poteva finire con un passivo più largo per la squadra di Allegri che però poteva anche segnare.