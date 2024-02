Sabatini: “Battendo la Juve, l’Inter si è assicurata tre quarti di scudetto”

Dagli studi di Mediaset, Sandro Sabatini ha parlato della rilevanza della vittoria dell' Inter sulla Juventus in ottica scudetto. Ecco le sue parole: "Vittoria che vale tre quarti di campionato perché l' Inter è più forte e vincerà questo scudetto. Nella partita di San Siro c'è stata meno differenza rispetto alla gara di andata e al di là del risultato la Juventus si è vista che è cresciuta ed è stata una partita credibile come sfida scudetto".

Sabatini ha proseguito: "Alla fine ci sono due parate strepitose di Szczesny, zero di Sommer. Più occasioni per l'Inter e un livello di gioco e di giocatori superiore. C'è un abisso tra le due squadre ma comunque in una gara credibile tra la prima e la seconda".