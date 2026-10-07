La Juventus guarda già al futuro e tra i nomi finiti con maggiore insistenza sul taccuino della dirigenza c’è quello di Alessandro Romano. Il centrocampista classe 2006 del Cagliari è reduce dall'esordio con la Nazionale italiana e avrebbe convinto ulteriormente i vertici bianconeri.

Romano nel mirino della Juventus

Come riferito da Tuttosport, la Juventus avrebbe individuato in Romano il profilo ideale per rendere il centrocampo più giovane e italiano. Il giocatore è seguito con attenzione dalla dirigenza, che ne avrebbe osservato da vicino la crescita anche durante gli ultimi impegni della Nazionale.

Non si tratta però di una pista semplice. Sul talento del Cagliari ci sarebbero infatti anche Inter e Napoli, pronte a inserirsi nella corsa per il centrocampista.

Carnevali, Ottolini e Chiellini lo hanno osservato

Un ulteriore segnale dell'interesse bianconero è arrivato dalla presenza di Giovanni Carnevali, Marco Ottolini e Giorgio Chiellini al Dall'Ara in occasione dell'impegno dell'Italia. La dirigenza avrebbe così potuto seguire direttamente Romano, che ha recentemente conquistato spazio anche in Nazionale.

Il valore del giocatore è in crescita e, secondo le ultime indiscrezioni, la valutazione potrebbe partire da 20 milioni di euro, destinati eventualmente a salire in base al rendimento e alla concorrenza.

La Juventus punta sui giovani italiani

L'eventuale operazione Romano si inserirebbe inoltre nel nuovo progetto della Juventus, orientato a riportare una maggiore componente italiana all'interno della rosa. Il centrocampista del Cagliari rappresenterebbe un investimento sia per il presente sia soprattutto per il futuro.

Per ora, dunque, si tratta di un interesse concreto ma non ancora di una trattativa definita. La Juventus continua a monitorare Romano, consapevole che la concorrenza per il talento classe 2006 sarà particolarmente forte.