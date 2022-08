Rincon: “Importante il passato alla Juve. Allegri uno dei migliori”

L'ex giocatore della Juventus, ora alla Sampdoria, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport della sfida in programma lunedì sera tra le due squadre

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato al meglio il suo campionato, vincendo lunedì sera la prima partita del campionato per 3-0. Tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, i bianconeri hanno portato a casa i 3 punti imponendosi per 3-0 contro il Sassuolo: la rete di Angel Di Maria e la doppietta di Vlahovic, hanno regalato i primi tre punti alla Vecchia Signora, che ora punta alla partita di lunedì per ottenere altri 3 punti. I bianconeri sono attesi dalla sfida contro la Sampdoria, in programma allo StadioLuigiFerraris.

Una partita mai semplice, chela squadra di Massimiliano Allegri vorrà vincere per continuare al meglio il campionato, e per non incorrere negli stop che lo scorso anno hanno condizionato tutta la corsa Scudetto dei bianconeri. L'ex giocatore della Juventus Tomas Rincon, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport, parlando della partita di lunedì sera e del suo passato a Torino.

"Quello alla Juve è stato un periodo molto importante della mia carriera, anche se è durato poco. È stato bellissimo partecipare alla vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia, col raggiungimento della finale di Champions. Giocai in semifinale di Champions col Monaco. Sono riuscito a toccare con mano il top delle squadre europee. Ho ancora contatti con tutti i ragazzi e lo staff. È stato un piacere giocare alla Juve, una bella esperienza. Conosco l’ambiente e so che lì si lavora e si pensa solo allo Scudetto. Hanno fatto un buon mercato. Hanno preso Bremer, il miglior difensore dell’anno scorso. Si sono rinforzati".

"Allegri è uno dei migliori allenatori degli ultimi anni. Uno che ti fa star bene. Un uomo intelligente nella gestione dei gruppi. Mi è capitato di incontrarlo a Torino e anche in Sardegna, ci siamo salutati con affetto. Noi non partiamo sconfitti contro nessuno. Tanto meno quando giochiamo a casa nostra. Giocare a Marassi è sempre difficile per tutti e lunedì lo sarà per la Juve".