La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione e uno degli obiettivi principali è rinforzare il reparto difensivo. Nella lista dei dirigenti bianconeri, ci sono diversi profili graditi (di comune accordo con Spalletti), parliamo rispettivamente di Tarik Muharemovic e Jhon Lucumí.

Nelle ultime ore si registrano però importanti novità: secondo quanto riportato da Sportitalia, nella mattinata di oggi è andato in scena un incontro con la dirigenza dell’Udinese per richiedere informazioni in merito a Oumar Solet. Colloqui esplorativi per capire costi e fattibilità dell’operazione.

La posizione dell’Udinese

Il club friulano, nonostante il difensore rappresenti un punto fermo della difesa, sarebbe disposto a trattare la sua cessione. Questo al verificarsi di un’offerta da almeno 25 milioni di euro. La dirigenza dell’Udinese, consapevole dell’interesse di diversi top club europei nei confronti del classe 2000, non accetterà proposte al ribasso, anzi la speranza è chi si scateni un’asta così da far lievitare il prezzo del cartellino.

La Juventus prima di affondare il colpo deve fare almeno una cessione

L’identikit di Oumar Solet rappresenta il difensore ideale per mister Spalletti. Forte nel gioco fisico, abile con la palla al piede e capacità di adattarsi in tutti i ruoli della difesa. Insomma il classe 2000 sarebbe l’acquisto perfetto per la difesa della Vecchia Signora.

Prima di compiere i primi passi ufficiali, è chiaro però che la Juventus dovrà liberarsi di almeno uno dei difensori presenti in rosa. Al momento le ipotesi più calde sarebbero quelle di Gatti corteggiato dal Napoli di Allegri, e quella di Kelly su cui si sono mossi diversi club di Premier League.

Qualora si concretizzasse una di queste cessioni, la Juventus è pronta a fare sul serio per assicurarsi le prestazioni di Solet.