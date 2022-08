News Juve, mercato / Sprint finale, servono queste 7 cessioni

Se dovessimo dare un voto alla Juventus per il mercato in entrata, non potremmo tenerci al di sotto dell'otto, visti gli arrivi di campioni del calibro di Di Maria, Pogba, Kostic e Bremer . Gli altri obiettivi nel mirino della dirigenza piemontese sono nomi altrettanto altisonanti. Depay, Paredes , ma non solo. Tuttavia il calciomercato consiste anche nel saper piazzare i calciatori in esubero e su questo Cherubini può sicuramente migliorare.

Facile fossilizzarsi su Rabiot, che è stato reintegrato in rosa e che potrebbe anche scendere in campo nella prossima partita di campionato. Il suo passaggio allo United non si è concretizzato per le richieste eccessive della madre agente. C'è il forte rischio che il francese possa rimanere alla Continassa per il suo ultimo anno di contratto. Non solo l'ex Psg. Forse la maggior parte dei tifosi si è dimenticata di altri calciatori (alcuni molto giovani) che la Juve avrebbe necessità di cedere. Vediamoli insieme nella nostra fotogallery<<<