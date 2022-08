News Juve | Indiscrezione clamorosa: offerta da brividi!

In casa Juventus ci sono diverse gatte da pelare, che stanno impedendo alla società bianconera di chiudere al meglio il calciomercato. Le eccessive richieste della madre di Rabiot hanno portato alla rottura con lo United. La possibilità che il francese resti alla corte di Allegri si sono sensibilmente alzate. Questo porta ad un pericoloso stallo per quanto riguarda Paredes, che di fronte al rimandare continuo della Vecchia Signora, potrebbe scegliere altre strade.

L'affare Depay, che doveva essere una mera formalità, ancora non si è sbloccato e i vertici juventini stanno cominciando a guardarsi intorno per altri profili di livello per il proprio attacco. In tutto questo, come se non bastasse, dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione folle. Si parla di una mega offerta da 90 milioni di euro più un calciatore<<<