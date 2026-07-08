La Juventus vuole accelerare i tempi per risolvere la questione portiere e nelle scorse ore, è andato in scena un incontro con l’agente del “Dibu” Martinez. I dirigenti bianconeri, continuano a ritenere il portiere argentino il profilo ideale da consegnare a Luciano Spalletti. Lo stesso mister, in più di un’occasione ha ribadito la sua stima per l’attuale portiere dell’Aston Villa.

Ci saranno novità dopo il Mondiale

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, i colloqui avvenuti oggi sono serviti a gettare le basi e a mostrare il gradimento della Juventus nei confronti del “Dibu”. Nonostante ciò, la trattativa non risulta semplice per via delle richieste economiche del club inglese.

L’Aston Villa infatti non sembra essere intenzionata a scendere dalla richiesta iniziale, cifra considerata ancora troppo alta e fuori dai parametri attuali stabiliti da Giovanni Carnevali e Ricky Massara. Ulteriori aggiornamenti ci saranno al termine del Mondiale, quando la dirigenza bianconera proverà a convincere il club di Birmingham a fare uno sconto sul cartellino del portiere. Qualora la trattativa non dovesse andare in porto, l’alternativa rimane sempre Guglielmo Vicario.