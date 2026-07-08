Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle operazioni di mercato della Juventus. Qui sotto le sue parole.

IL NUOVO RUOLO DI CHIELLINI: “Vi avevo parlato del focus su Chiellini. Bisognava decidere se andare fino in fondo su un determinato percorso oppure cambiargli ruolo. Alla fine gli hanno cambiato ruolo. C'è stato un periodo in cui è intervenuto anche sulle questioni di mercato, ma secondo me oggi non è ancora dentro queste dinamiche. Avrà soprattutto un ruolo di rappresentanza, coerente con ciò che rappresenta per la Juventus”.

KOLO MUANI: “Carnevali ha spiegato che non è stata aumentata l'offerta per Kolo Muani e bisognerà capire se questa sia una strategia. È il primo nome richiesto da Spalletti, ma la Juventus sta lavorando anche su altri profili”.

L’INTERESSE PER PELLEGRINO: “Da qualche giorno stiamo facendo il nome di Pellegrino. È un profilo da seguire con molta attenzione, anche considerando gli ottimi rapporti tra Juventus e Parma. Vedremo se arriverà insieme a Kolo Muani, al suo posto oppure in un'altra combinazione. Intanto è già stato preso Ekhator e il reparto offensivo continua a essere oggetto di valutazioni”.