Righetti su Allegri: “Vuole una nuova esperienza, ma in Italia”

Ubaldo Righetti, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Massimiliano Allegri.

Ubaldo Righetti, ex calciatore ed amico di Allegri, ha detto la sua sul mister della Juve. Ecco le sue parole a Rai Sport: "Allegri? Credo che finirà l'anno alla Juve, poi vorrà vivere altre esperienze. Non penso all'estero. Gli allenatori dicono che tre anni è il tempo massimo che si può trascorrere in una società: c'è la costruzione, lo sviluppo e poi semmai il risultato...